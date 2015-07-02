美国债市：美联储和银行业者对流动性是否恶化持不同看法

美联储和投资产业彼此对债市情况的看法存在差异，是因为他们就金融危机后出炉的多德-弗兰克(Dodd-Frank)等其他规范的影响早已争论不休。

银行、对冲基金及其他金融机构的高管认为，这些规范阻止了风险并限制了银行所能做的事，已不慎阻挡了美国公债的交易。美国公债是易于交易的主要证券商品，协助全球金融系统的运作。

“这些规范的影响(是银行)无法...再像以前一样来建立仓位，”巴克莱信贷分析师Eric Gross表示。

他们例举去年秋季债券价格剧烈震荡等事件、不易执行大额交易等因素，作为市场已不像金融危机前那样有深度且运作顺畅的证据。

美联储官员认可这些证据，也同意如果投资人无法自由买卖避险证券，这在金融紧张之际可能会造成问题。

布雷纳德表示，这可能全都是“过渡”阶段的一部分，银行、投资者和其他金融机构都会愈来愈习惯这个运作不同于过去，但整体更安全也更稳定的市场。

但巴克莱的Gross表示，对基金经理人而言，这个过渡期并非没有困难。每位基金经理人都必须要有一套管理自家每日仓位的计划。(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 许娜/于春红)