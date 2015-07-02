中国证券：沪深证交所及中证登8月起下调A股交易结算收费，降幅约三成

路透上海7月2日 - 中国为提振A股市场信心频频出手。上海、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司周三晚间表示，为进一步降低投资者交易成本，拟从8月起调低A股交易结算相关收费标准，降幅约在30%-33%。

沪深证交所的通知指出，沪、深证券交易所收取的A股交易经手费由按成交金额0.0696‰双边收取调整为按成交金额0.0487‰双边收取，降幅为30%。在0.0487‰中，0.00974‰转交投资者保护基金，0.03896‰为交易所收费。

中证登则称，收取的A股交易过户费由目前沪市按照成交面值0.3‰双向收取、深市按照成交金额0.0255‰双向收取，一律调整为按照成交金额0.02‰双向收取；按照近两年市场数据测算，降幅约为33%。

沪、深证券交易所和中国证券登记结算公司将抓紧完成相关准备工作，于8月1日起正式实施。

2012年沪、深证券交易所和中国结算曾降低过A股交易经手费和交易过户费。