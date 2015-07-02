《香港报摘》--经济日报7月2日

--中央紧急救市，A股反弹仅＂一日游＂。上证综合指数 昨日尾市插水狂泻223点，暴跌5.2%险守4,000点，把前日的全部涨幅回吐；证券监管当局昨晚再连出三招救市。分析师指，措施应该和监管层近期对市场下跌的反应有关，向市场传达了监管层维稳股市的明确态度。