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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 08:24 BJT

《香港报摘》--经济日报7月2日

* 要闻版头条：

--中央紧急救市，A股反弹仅＂一日游＂。上证综合指数 昨日尾市插水狂泻223点，暴跌5.2%险守4,000点，把前日的全部涨幅回吐；证券监管当局昨晚再连出三招救市。分析师指，措施应该和监管层近期对市场下跌的反应有关，向市场传达了监管层维稳股市的明确态度。

* 其他：

--中港股市近日大幅波动，但全球最大资产管理公司贝莱德无惧市况波动，认为目前是低吸良机，未来数年回报丰厚，故集团正积极扩充团队，把握内地市场开放的机遇。

--阿里健康 公布截至3月底止年度业绩，亏损较去年扩大1.59倍至1.02亿港元，但整体收入在药品电子监管网收入提升下，按年增长35%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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