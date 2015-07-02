《中国报摘》--其他报纸重要消息7月2日

**上海证券报**

--继基金业协会、知名私募发声力挺A股之后，公募火线加入“声援”阵营。昨日，华夏基金和中欧基金发表观点，均认为市场经历大幅调整后已出现企稳迹象，在改革继续深化、大类资产转移趋势并未改变、货币政策中性偏松进而中长期利率持续向下、宏观政策协力实现经济增速区间管理的大背景下，未来A股结构性的市场行情将在调整中逐渐酝酿形成。

--个股告急，大市告急，投资者信心告急。部分上市公司纷纷挺身而出，抵抗系统性下跌，采取主动措施的有增持和回购，被动措施则是停牌避风或者延期复牌不出。

**证券时报**

--作为上半年最受市场关注的基金品种，股票型分级基金产品数量和规模均取得了快速增长，分级基金市场则继续呈现出少数几家龙头占据绝大多数市场份额的格局，其中规模最大的三家分级基金管理人富国基金、鹏华基金和申万菱信基金合计管理分级基金净值规模达2,945亿元人民币，占据了全部分级规模的62%。

**人民日报**

--《BP世界能源统计年鉴》显示，与过去10年相比，2014年全球一次能源消费增长明显下降，其中中国经济结构的调整，成为过去一年全球碳排放增速显着放缓的重要力量。在一系列因素作用下，中国2014年碳排放仅增长0.9%，远低于过去10年5.9%的平均水平。(完)