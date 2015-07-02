《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月2日

*工商时报：

--悠游卡公司表示，正与银行合作，希望未来陆客可直接在网路上就预订台湾悠游卡，来台后可与其大陆支付宝帐户连动，在台使用悠游卡，直接扣大陆支付宝内的钱。

--全球企业并购风起，境内外企业融资需求增加，金管会也放宽外银新台币授信额度。金管会公告，放宽外银对同一人、同一关系人、同一关系企业的新台币授信限额，不得超过70亿台币的规定，只要是企业并购授信案属于〞过渡性融资〞，可排除70亿台币的限制，但整体台、外币授信总额，还是要符合法规，而且过渡性融资授信期间最长只能一年。

--台湾企银 董事长朱润逢指出，台企银有三大目标要冲刺，包含类全委保单规模冲刺100亿台币、提存前税前净利冲刺100亿、财富管理手续费收入较去年成长100%。

*经济日报：

--根据县市政府最新公布的6月房屋买卖移转件数显示，台北市、新北市、桃园市、台南市四都皆较5月成长，并以台北、桃园表现最为亮眼，月增逾一成。显示房地合一税制在6月5日通过后，压抑买气的不确定因素消除，房市已有从谷底反弹的迹象。

--国票金 公开收购三信银，双方争论不休，三信银指出，国票金控自有资金只有3亿台币，连公开收购总价金5%都不到，自有资金比例太低。对此，国票金发言人邱铭恩指出，3亿元是帐上现金部分，国票金去年通过子公司减资上缴37亿台币，这部分可还原动用，整体来说现金部位有40亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。