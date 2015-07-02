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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 08:31 BJT

《香港报摘》--信报7月2日

* 要闻版头条：

--A股周三再重挫逾5%收市，把周二奇蹟倒升5%涨幅完全抹掉，促使监管部门周三晚上连番紧急出招救市。

* 其他：

--中港基金互认安排昨日开始接受申请，首批包括中银香港 旗下的中银香港资产管理、施罗德及行健等率先向中国证监会申请，为其个别基金北上申请内地互认资格。

--澳门6月份的博彩收入录得13个月连续下跌。上月博彩收入按年跌36.2%，仅得173.55亿澳门元，自2010年11月以来的新低。行业龙头澳博控股 行政总裁苏树辉表示，暂时难以量化赌场禁烟的实际影响，但他指出，在现时赌收下跌之际，推出全面禁烟是对博企一项重大的不利因素。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校)

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