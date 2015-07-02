《香港报摘》--信报7月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--A股周三再重挫逾5%收市，把周二奇蹟倒升5%涨幅完全抹掉，促使监管部门周三晚上连番紧急出招救市。
* 其他：
--中港基金互认安排昨日开始接受申请，首批包括中银香港 旗下的中银香港资产管理、施罗德及行健等率先向中国证监会申请，为其个别基金北上申请内地互认资格。
--澳门6月份的博彩收入录得13个月连续下跌。上月博彩收入按年跌36.2%，仅得173.55亿澳门元，自2010年11月以来的新低。行业龙头澳博控股 行政总裁苏树辉表示，暂时难以量化赌场禁烟的实际影响，但他指出，在现时赌收下跌之际，推出全面禁烟是对博企一项重大的不利因素。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”