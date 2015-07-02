《香港报摘》--信报7月2日

--中港基金互认安排昨日开始接受申请，首批包括中银香港 旗下的中银香港资产管理、施罗德及行健等率先向中国证监会申请，为其个别基金北上申请内地互认资格。

--澳门6月份的博彩收入录得13个月连续下跌。上月博彩收入按年跌36.2%，仅得173.55亿澳门元，自2010年11月以来的新低。行业龙头澳博控股 行政总裁苏树辉表示，暂时难以量化赌场禁烟的实际影响，但他指出，在现时赌收下跌之际，推出全面禁烟是对博企一项重大的不利因素。（完）