基金观点：黑石集团执行长称，欧元区能够控制希腊脱欧的影响

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透都柏林7月1日 - 美国私募基金黑石集团 执行长兼董事长Stephen Schwarzman周三表示，希腊周末就纾困计划公投后，如果其将脱离欧元区，欧盟应能控制这一影响。
在希腊对国际货币基金组织(IMF)贷款违约，并失去已冻结的国际救助资金后，希腊呼吁欧元区伙伴国及欧洲央行助其避免破产。
Schwarzman表示，如果希腊民众拒绝救助条件，该国银行业将崩溃。
“自2010年以来已出现巨大变化，欧元区已更有准备，”他对记者称。
“由于希腊金融机构和经济的稳定已处于真正的风险之中，如果(希腊公投)结果投不是强烈‘支持’票，我会感到意外，”Schwarzman称。
他称，如果希腊民众在周日公投中投“反对”票，那么希腊和欧洲将面临“一系列高度复杂的事件”。上周末希腊各银行关闭且实施了资本管制。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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