基金观点：黑石集团执行长称，欧元区能够控制希腊脱欧的影响

路透都柏林7月1日 - 美国私募基金黑石集团 执行长兼董事长Stephen Schwarzman周三表示，希腊周末就纾困计划公投后，如果其将脱离欧元区，欧盟应能控制这一影响。

在希腊对国际货币基金组织(IMF)贷款违约，并失去已冻结的国际救助资金后，希腊呼吁欧元区伙伴国及欧洲央行助其避免破产。

Schwarzman表示，如果希腊民众拒绝救助条件，该国银行业将崩溃。

“自2010年以来已出现巨大变化，欧元区已更有准备，”他对记者称。

“由于希腊金融机构和经济的稳定已处于真正的风险之中，如果(希腊公投)结果投不是强烈‘支持’票，我会感到意外，”Schwarzman称。

他称，如果希腊民众在周日公投中投“反对”票，那么希腊和欧洲将面临“一系列高度复杂的事件”。上周末希腊各银行关闭且实施了资本管制。(完)