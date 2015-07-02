英国央行：将深入研究固定收益市场流动性不足问题

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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去年美国现货公债惊现“缩减购债恐慌(taper tantrum)”，像这样债市极度波动的情形令监管者警惕，他们不确定是否采取行动以及采取何种行动。
“波动性正重返历史均值。感觉上由于被压抑的太久了，波动性会进一步增大。”卡尼说道。
他指出资产经理人的活动增加了一倍，他们需要更多资金。英国有135家资产经理人接受了FPC的调查。
他称，担心当利率开始上升时，债券的重新定价可能导致企业融资市场出现“持续的混乱 ”。
卡尼称：“这是FPC关注资产经理人活动的原因之一。”(完)
(编译 王丽鑫/孙茉莉; 审校 张涛/张若琪)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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