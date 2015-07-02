英国央行：将深入研究固定收益市场流动性不足问题

去年美国现货公债惊现“缩减购债恐慌(taper tantrum)”，像这样债市极度波动的情形令监管者警惕，他们不确定是否采取行动以及采取何种行动。

“波动性正重返历史均值。感觉上由于被压抑的太久了，波动性会进一步增大。”卡尼说道。

他指出资产经理人的活动增加了一倍，他们需要更多资金。英国有135家资产经理人接受了FPC的调查。

他称，担心当利率开始上升时，债券的重新定价可能导致企业融资市场出现“持续的混乱 ”。

卡尼称：“这是FPC关注资产经理人活动的原因之一。”(完)