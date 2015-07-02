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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 10:11 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月2日-7月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月2日(四)

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕主持一例行经济活动会议(2300)。

新加坡--新加坡政界高层人士在建国50周年会议上发言(会议至7月3日)。新加坡总理李显龙、金管局局长孟文能、财政部长尚达曼以及前总理吴作栋将发表讲话。

7月3日(五)

莫斯科--金砖国家协调人和副协调人会议(至7月6日)

布拉格--捷克央行公布6月会议记录(0700)。

北京--美国内政部长Sally Jewell将举行媒体简布会(0600)，而后将与中国副总理汪洋讨论中美合作打击野生动物走私问题。

7月6日(一)

墨西哥城--墨西哥财长Luis Videgaray和经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚将联合主持一次会议，主题为“有关生产率的未来的全球对话：迈向OECD生产率网络”(至7月7日)。

7月7日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行非议息会议。

阿布贾--肯尼亚央行举行议息会议。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至7月8日)。

拉巴特--摩洛哥央行举行货币及财政委员会会议。

7月8日(三)

华沙--波兰央行宣布利率决定，此后央行总裁召开记者会(1400)。

布达佩斯--匈牙利央行公布6月会议记录(1200)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行理事会(2200)。

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会议。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至7月9日)。

7月9日(四)

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定，而后发布政策声明(1000)。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议(0100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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