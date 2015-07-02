中国股市：急涨急跌都不正常，需要一个有稳定预期的股市--人民日报微博

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月2日 - 在中国证监会周三晚间连出利多消息后，人民日报官方微博周四凌晨刊登短评称，证监会连发“福利”，利多消息一波接一波。股市急涨急跌都不正常，公众需要的是一个有稳定预期、公开透明的市场。
不过市场期待的人民日报社论仍未能见到，《人民日报》和《人民日报海外版》周四没有刊登对股市的官方评论。
人民日报是中国的官方喉舌，此前人民日报数次在股市关键时刻刊登社论或评论，反映官方看法，对股市影响极大。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”