《交易视点》台债利多反应钝化，目前以中性区间看待--元大宝来证

路透台北7月2日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，目前市场对于希腊债务协商看法依然没有明确答案，在最终结果出炉前都可能造成金融市场出现大震荡，而市场消息传出希腊仍有机会在公投前接受债权人的部分条件，市场受到希腊消息左右，若希腊协商失败退出欧元区，违约传染效应之下，西班牙及义大利等国都有违约风险，可能拖垮欧洲经济进而影响美国经济成长速度，两败俱伤。

在美国经济数据方面，本周所公布的民间就业成长、制造业及房市数据皆优于预期，周四美国也将公布6月份的非农就业数据，可预期数据表现亮眼，使得9月升息机率上升，但是在欧洲状况不明与中国持续降准降息，让美国在未来升息步调也较受压力。