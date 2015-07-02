《交易视点》台债利多反应钝化，目前以中性区间看待--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月2日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，目前市场对于希腊债务协商看法依然没有明确答案，在最终结果出炉前都可能造成金融市场出现大震荡，而市场消息传出希腊仍有机会在公投前接受债权人的部分条件，市场受到希腊消息左右，若希腊协商失败退出欧元区，违约传染效应之下，西班牙及义大利等国都有违约风险，可能拖垮欧洲经济进而影响美国经济成长速度，两败俱伤。
在美国经济数据方面，本周所公布的民间就业成长、制造业及房市数据皆优于预期，周四美国也将公布6月份的非农就业数据，可预期数据表现亮眼，使得9月升息机率上升，但是在欧洲状况不明与中国持续降准降息，让美国在未来升息步调也较受压力。
而台湾方面，在未来一季公债筹码供应量较少之下与市场资金维持宽松不变，台湾央行也因面对经济基本面疲弱，可能将不跟进美国升息，殖利率不易上行，但是目前市场买盘追价意愿薄弱，殖利率下行力道也略显不足，利多反应钝化，稍有利空变可能放大反应，目前仍以中性区间盘整看待，暂时难以跳脱区间盘整格局，预估十年券104/5期 成交区间1.48%-1.53%，五年券104/6期 则在0.97%-1.02%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”