离岸人民币：宝岛债券指数9月公布，以人民币及台币计价

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月2日 - 台湾柜台买卖中心周三傍晚发布宝岛债券指数编制原则，规划自9月1日起，公布以人民币及台币计价的宝岛债券指数。此将做为未来宝岛债券ETF(指数股票型基金)的追踪标的，让小额投资人藉此参与宝岛债市场。
柜买中心在发布的新闻稿中称，指数成分债券的选样原则为债券发行人信评等级须为标准普尔(S&P)A+、A或A-或穆迪(Moody's)A1、A2或A3；债券流通余额达5亿人民币以上，且剩余年限须达六个月以上10年以下。
柜买中心表示，编制与公布宝岛债券指数，将可反映宝岛债券市场整体涨跌与殖利率的走势变化，有助于提升宝岛债券市场的透明度。
路透此前已报导，柜买中心将进行宝岛债ETF(指数股票型基金)的指数编纂，最晚第三季可完成相关作业。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”