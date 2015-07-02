离岸人民币：宝岛债券指数9月公布，以人民币及台币计价

路透台北7月2日 - 台湾柜台买卖中心周三傍晚发布宝岛债券指数编制原则，规划自9月1日起，公布以人民币及台币计价的宝岛债券指数。此将做为未来宝岛债券ETF(指数股票型基金)的追踪标的，让小额投资人藉此参与宝岛债市场。

柜买中心在发布的新闻稿中称，指数成分债券的选样原则为债券发行人信评等级须为标准普尔(S&P)A+、A或A-或穆迪(Moody's)A1、A2或A3；债券流通余额达5亿人民币以上，且剩余年限须达六个月以上10年以下。

柜买中心表示，编制与公布宝岛债券指数，将可反映宝岛债券市场整体涨跌与殖利率的走势变化，有助于提升宝岛债券市场的透明度。