中国新股：江苏银行IPO申请获批，募资规模或在100多亿元--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月2日 - 中国证监会周三晚间公布，江苏银行股份有限公司IPO申请获通过。上海证券周四报导称，江苏银行IPO的募资规模可能在100多亿元人民币。
上海证券报援引权威人士称，此前传言江苏银行IPO募资将达到400亿元，而这一规模预估远超实际情况；而在发行时间上，鉴于过会之后还有会后事项、封卷等一系列程序，江苏银行实际发行还会有个过程。
按照此前预披露内容，江苏银行将在上交所发行股数不超过26亿股，发行后总股数不超过130亿股；预披露文件并显示，其发行前每股净资产5.38元／股。
2007年南京银行 ，宁波银行 和北京银行 完成第一波A股城商行在上市后，第二波排队的银行久未成行。
截至2014年年底，江苏银行的总资产为1.04万亿，当年净利润86.99亿，资本充足率12.24%,不良贷款率1.3%。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”