中国个股：TCL集团拟斥资近8亿元回购股份，逾10家上市公司获得增持

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月2日 - 在中国A股市场近期大幅下跌之后，上市公司展开“自救”，中国家电大厂TCL集团 宣布其股份回购计划，而逾10家上市公司周三晚间宣布其股东、管理层或实际控制人近日增持上市公司股份。
TCL集团指出，公司已制定2015年至2017年的股份回购计划长效机制，同时拟定首期回购股份预案，公司拟以不超过10.05元人民币价格回购股份，该价格为公司前三十个交易日股票的平均收盘价6.7元的150%。
公司首期回购股份资金总额的上限为公司2014年度归属于上市公司股东的净利润的25%，即首期回购股份资金上限为7.95亿元。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
另外，罗顿发展 、长园集团 、金螳螂 、腾邦国际 等12家公司刊登提示性公告，其大股东或实际控制人、或公司管理层近日在二级市场增持公司股份。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”