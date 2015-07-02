中国个股：TCL集团拟斥资近8亿元回购股份，逾10家上市公司获得增持

路透上海7月2日 - 在中国A股市场近期大幅下跌之后，上市公司展开“自救”，中国家电大厂TCL集团 宣布其股份回购计划，而逾10家上市公司周三晚间宣布其股东、管理层或实际控制人近日增持上市公司股份。

TCL集团指出，公司已制定2015年至2017年的股份回购计划长效机制，同时拟定首期回购股份预案，公司拟以不超过10.05元人民币价格回购股份，该价格为公司前三十个交易日股票的平均收盘价6.7元的150%。

公司首期回购股份资金总额的上限为公司2014年度归属于上市公司股东的净利润的25%，即首期回购股份资金上限为7.95亿元。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。

另外，罗顿发展 、长园集团 、金螳螂 、腾邦国际 等12家公司刊登提示性公告，其大股东或实际控制人、或公司管理层近日在二级市场增持公司股份。（完）