金属期市：伦铜持稳，强劲美国数据盖过亚洲制造业忧虑的影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。
美国6月间就业岗位增幅为六个月来最大，制造业活动加速扩张，是经济在首季萎缩后累积强劲动能的最新迹象。
周三公布的企业调查显示，上个月全球制造业成长放缓，大多数亚洲经济体疲弱；同时希腊的问题使得欧元区工厂受到抑制，美国制造业则有好有坏。
智利政府表示，其将国营的铜矿商Codelco挹注资本2.25亿美元，以协助资助其甚具野心的投资计划。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”