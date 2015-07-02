金属期市：伦铜持稳，强劲美国数据盖过亚洲制造业忧虑的影响

希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。

美国6月间就业岗位增幅为六个月来最大，制造业活动加速扩张，是经济在首季萎缩后累积强劲动能的最新迹象。

周三公布的企业调查显示，上个月全球制造业成长放缓，大多数亚洲经济体疲弱；同时希腊的问题使得欧元区工厂受到抑制，美国制造业则有好有坏。

智利政府表示，其将国营的铜矿商Codelco挹注资本2.25亿美元，以协助资助其甚具野心的投资计划。(完)

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