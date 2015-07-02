全球金市：金价因美元上扬而承压，市场静候美国重要数据出炉

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。
由于希腊债务危机不太可能在周日公投前获得解决，目前市场焦点转向本日稍晚将公布的一连串美国经济数据，包括非农就业报告与耐久财数据。
外界将从这些数据寻找美国经济力道的线索，以及其对美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策可能的影响。
若数据表现强劲，可能促使美联储较早而非延后升息，损及黄金需求。
今年美国升息前景令金价承压，连希腊债务危机都未能带来任何明显的避险买盘。
南非铂金行业目前正位于重要关头，因已经接近六年低点的铂金价格仍持续下跌，如今分析师已预期价格可能跌破每盎司1,000美元。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”