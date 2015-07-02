全球金市：金价因美元上扬而承压，市场静候美国重要数据出炉

希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。

由于希腊债务危机不太可能在周日公投前获得解决，目前市场焦点转向本日稍晚将公布的一连串美国经济数据，包括非农就业报告与耐久财数据。

外界将从这些数据寻找美国经济力道的线索，以及其对美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策可能的影响。

若数据表现强劲，可能促使美联储较早而非延后升息，损及黄金需求。

今年美国升息前景令金价承压，连希腊债务危机都未能带来任何明显的避险买盘。

南非铂金行业目前正位于重要关头，因已经接近六年低点的铂金价格仍持续下跌，如今分析师已预期价格可能跌破每盎司1,000美元。(完)

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