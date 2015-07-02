《香港报摘》--其他报纸重要消息7月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 明报：
--A股过去三周回调超过两成，高盛投资管理部董事总经理哈继铭认为，虽然中小盘股估值过高，但大型蓝筹股份估值合理甚至偏低，未来即使中小股票进一步回调，权重股的追涨也会迫使股指再次上行。
* 苹果日报：
--虽然证监会上周表态不支持港交所 提出的同股不同权建议草案，新任上市公司商会主席梁伯韬吁再考虑，又指内地开放市场速度很快，近半年美国挂牌的中概科网股纷纷私有化，即使回流亦非到香港，故香港必需有所行动。
* 东方日报：
--远东宏信 宣布以每股6.9港元配售6.58亿股，较上日收市价折让约6.5%，集资净额44.71亿港元，将用于补充资本及持续发展。
* 文汇报：
--首度以银泰商业 董事会主席身份现身的阿里巴巴集团 CEO张勇表示，目前银泰商业的互联网战略转型已经进入纵深阶段，银泰商业将与阿里巴巴全面融合，将成为阿里巴巴集团打通整合线上线下商业的重要平台。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”