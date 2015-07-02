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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 09:13 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元疲弱不振，走势难见起色

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* 新西兰元/美元跌破0.6700至0.6694；同时澳元/新西兰元突破1.1400至1.1415，创下11月13日以来高点

* 目前看新西兰元大约会维持在当前水准附近，但后市看低，因买盘缺乏

* 新西兰元前景偏空的普遍看法得到强化

* 越来越多银行改变观点，认为新西兰央行将完全脱离紧缩周期

* 5月10日以来趋势线低点0.6561上方几无技术支撑

* 位于0.6403的2009/2011年涨势的61.8%费波纳奇回档位更显重要

(完)

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