《汇市简讯》新西兰元/美元疲弱不振，走势难见起色

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 新西兰元/美元跌破0.6700至0.6694；同时澳元/新西兰元突破1.1400至1.1415，创下11月13日以来高点
* 目前看新西兰元大约会维持在当前水准附近，但后市看低，因买盘缺乏
* 新西兰元前景偏空的普遍看法得到强化
* 越来越多银行改变观点，认为新西兰央行将完全脱离紧缩周期
* 5月10日以来趋势线低点0.6561上方几无技术支撑
* 位于0.6403的2009/2011年涨势的61.8%费波纳奇回档位更显重要
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”