港报社评：希腊突求和，希债纵能拖却难解--经济日报7月2日

希债危机峰回路转，希腊突同意有条件妥协，此应因希腊对欧盟等巨头摊牌反变示弱，终须低头求和。惟就算希债警号暂解，希腊势续面对浪接浪的政经动荡，希债仍续是颈上悬刀。

希腊总理齐普拉斯上周和欧盟翻脸，宣布将在本周日公投由民众决定是否接纳债权人建议，图迫欧盟退让。惟欧央停向希腊银行＂供水＂，希腊不得不实施资本管制，此却俨如脱欧预演，如银行关门并严限存户提款，令民众不但现金吃紧，更深忧积蓄化为乌有；且经济活动因资本管制停摆，连超市日用品亦被抢购一空，民生苦不堪言。

希腊未真正脱欧，预演已令民众吃尽苦头，痛苦现实令更多希腊国民敦促政府尽快与债权人达成协议，更引爆希腊政府内部分歧，如副总理德拉加萨基斯表示不排除取消公投，和执意公投的齐普拉斯大唱反调。齐普拉斯放手一博向欧盟摊牌，但底牌太弱，未吓唬对手已自己阵脚大乱，惟有求和。

然而，若以为希债危机可望解决，恐仍为时尚早。因欧盟龙头德国已表明，在周日的公投有结果前，都不会回到谈判桌；且债权人是否愿意接受希腊的＂有条件＂妥协，仍是未知之数。若希欧谈判又再拉倒，那金融市场难免再掀波动。

惟就算希腊与债权人终达协议，取消公投，环球金融市场或暂免波折，但希腊的政治与经济磨难势续有来。

此因政治上，齐普拉斯一再以＂泼妇骂街＂态度批评债权人，触怒欧盟尤其德国，双方难再有互信商议善后安排；且希腊政府接受进一步紧缩，打着反紧缩旗号的齐普拉斯势难久撑，希腊左翼政府恐面临倒台危机，令政局倍添变数。

至于经济方面，目前欧盟仍仅促希腊加大紧缩力度，未见助希腊重振经济的部署，就算希腊人民肯捱苦削福利，但希腊经济愈削愈缩的恶性循环势难打破。希腊经济体质弱不禁风，自难逃离债务泥淖，希债危机在一年半载，甚或三数个月后再爆，殊不意外。故就算今次希债危机能过关，希腊政治与经济势仍荆棘满途，希债翻发仅迟早问题，续成环球金融经济难散阴霾。（完）

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