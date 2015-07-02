港报社评：政府港铁互卸责，高铁愈来愈混账--信报7月2日

相比于去年七一游行和占领运动的人山人海，昨天的示威场面显然是人气不足。今年参与游行的人数锐减，民阵公布的点算是4.8万人，创下梁振英上任特首以来最低纪录，在香港这个十人十义、百人百义的多元化社会，不同立场自然有截然不同的解读，但有一点是可以确信的，游行人数大幅剧减（不及去年十分之一），不代表撕裂的社会从此变得和谐。除了日前被＂高票否决＂的政制改革尚未解决之外，香港仍然存在着极多富于争拗空间的议题，例如愈来愈混账的高铁。

高铁的高，不一定是高速度，却肯定是高成本。广深港高铁香港段造价原是650亿元，已然被评为＂贵绝全球＂，但竟然高处未算高。去年8月，负责工程的港铁公司将造价估算修订为715亿元，通车日期由2015五年推迟至2017年；及至大前日，运输及房屋局局长张炳良接获港铁另一次修订，造价上涨至853亿元，通车目标进一步押后至2018年第三季。

监于高铁造价一变再变，通车目标又一延再延，如今难免惹人怀疑，853亿元其实也未必是终极数字，整项工程彷佛一个黑洞似的无底深潭。尤其令人不满的是，特区政府与港铁公司互相推卸责任，说不定要诉诸法律程序方可防止工程烂尾。

张炳良局长强调，不能接受高铁工程持续超支及延误，声言会追究港铁。问题是，怎样追究？张炳良表示，政府支付港铁的工程受托费用，必须封顶。纳税人恐怕要向张局长跟进了解一下，所谓封顶，封在650亿？还是715亿？抑或是853亿？假如封顶的数字是853亿甚至以上，是否又拿公帑埋单？

为了避免无止境的超支和延误，立法会交通事务委员会委员范国威认为，高铁项目已经全面失控，政府应评估假如无法实行＂一地两检＂，是否要＂停工止蚀＂。

关于停工止蚀论，有人提出＂稳赚千亿元＂的计算。计算方法大概如此，如果停建高铁，西九总站挖出来的地下空间，以及菜园村平整的土地，不会白白浪费，反而变成珍贵资产。西九总站现时大约有34万平方米已经挖掘，空间足以成为全球最大的地下商城，假设其中20万平方米用作商场零售，按照港铁去年商舖租金每月每方尺平均155元推算，每年租金收入37亿元，即50年共1,850亿元。至于本来用作停放列车的菜园村一带，共有27公顷土地可腾空作住宅房屋用途，可建5,600百个单位。

停工止蚀当然不是理想的解决办法，一来技术上未必可行，二来面子上有失体统，三来高铁接通内地始终是长远发展的策略性需要，停工无疑是一大缺陷。然而，停工止蚀论之所以兴起，间接反映整项高铁工程的管理和进度实在太令人失望了。

政府作为港铁大股东，负有不可推卸的监管责任，即使真的由于港铁管理层失职而导致高铁项目失控（事实上，原任工程总监的周大沧，以及行政总裁韦达诚已先后离职），政府也有义务拨乱反正。若然高铁超支没完没了，或者陷入旷日持久的诉讼，相信一旦有必要在立法会争取追加拨款，势将掀起另一番激烈争拗。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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