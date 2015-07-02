港报社评：期望斗争路线淡出，回归务实处理港务--明报7月2日

昨日是香港回归18周年，正如历年七一回归日一样，市民选择参与不同活动体待这一日。今年因为立法会否决政改方案未几，社会分化、对峙、撕裂仍未退潮，与往年相比，整体社会氛围显得较低沉。事实上，历经过去两年环绕政改的斗争，＂一国两制＂怎样践行下去，是包括中央、特区政府与全体港人在内需要思考的问题。

18年前的7月1日，香港回归伊始，港人对如何落实一国两制有所憧憬；虽然抱着走着瞧心态，但是一系列特殊方针政策若贯彻落实，做到＂港人治港、高度自治＂，则港人可以当家作主并使香港继续繁荣稳定，可以说当时港人整体对前景较乐观。北京对在港实施一国两制，无论当时有什么想法，但是北京不干预香港内部事务，在董建华当特首的七年期间确实做到了，获得本地反对阵营甚至国际社会肯定。时任国家主席江泽民来港主持回归仪式之后，翌年在访问行程中曾在马鞍山一个商场与港人短距离接触；这个动作，不单显示领导人对香港回归的喜悦，也说明北京对港人的信任，充分反映香港回归的蜜月期。

可是，回顾18年以来，香港走过的路并非坦途，而是曲折的坎坷路。这不单是回归伊始即遇上亚洲金融风暴、科网股爆破，以至2003年SARS来袭，使香港在经济和财政层面剥了几层皮，而在政治争拗也是愈趋激烈，社会持续内耗空转，导致各方面发展滞后。特别是过去两年的政改争议，出现罕有的政治斗争局面，港人内斗与官民互斗，社会充斥戾气，萌生了分裂，甚至港独思潮。不少港人，尤其是泛民阵营认为北京对港干预无处不在，一国两制已经被掏空，因而群起抗争，争取他们心目中的治港形态。北京对香港现况，特别是环绕政改发生的种种事态，对于在港落实一国两制肯定也不满意，否则毋须经常提到＂要更准确和更好地贯彻基本法＂，也不用提出什么＂丰富一国两制＂了。

有意见认为，目前对一国两制的分歧，始于当年的美丽误会。当年北京以为只要＂换旗换督＂，香港回归就基本解决；让港人自行管理，香港就可以继续稳定繁荣。不少港人则认为，只要北京放手让香港高度自治，不干预内部事务，就可以处理好香港和保持稳定繁荣。回顾18年历程，事态发展证明，这两个想法都未能达至各自希冀的结果，事实是香港继续稳定繁荣已经离不开北京适度协助和参与，只是本港一些人，特别是泛民阵营眼中，认为此乃北京收紧一国两制，要全面掌控香港。

过去两年，北京调整一国两制的内涵引起争议，比如以＂突袭＂方式发表《＂一国两制＂在香港特别行政区的实践》白皮书、强调中央对港有全面管治权、法官也要做到爱国爱港的基本政治要求等，都是明显例子。白皮书的提法和表述，超乎了港人的认知和经验范围。这个事例说明，北京以长官意志加诸香港，宪制上即使有根据和相关权力，若缺乏沟通和增进相互了解，则难以避免有反弹。已经告吹的政改，北京期望港人易位思考的同时，若亦能从港人的角度易位思考，或许会得到不一样的结果。

香港事态发展最让人忧虑之处，是各方只知埋首斗争，使社会失去了解决问题的能力；这在政改一役、在香港内部治理、在处理内地与香港的矛盾等方面，都显露出来。这种状况，广义而言都与一国两制有关，而问题的冒出与存在，是否显示一国两制缺乏＂纠错机制＂，让各方在既定程序内建立新共识，是值得注意和思考的问题。在＂后政改＂时期，相信北京会全面检视香港情况研议对策，从香港利益和所需出发，乐见港人从斗争路线淡出，回归务实思维，期望与北京有商有量，让前路茫茫的香港，重新看到发展的方向和希望。（完）

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