港报社评：泛民失方向，游行热转冷--星岛日报7月2日

政改方案否决后的七一游行，市民反应比预期更冷淡，人数跌势凌厉，主办者声称只有4.8万人，比去年的51万人锐减九成，而警方估计为1.9万多人，跌幅也逾八成。不论如何，群众跟随泛民号召上街的热情已不再，是铁一般的事实。泛民带领的＂民运＂如此零落，如此前路茫茫，是他们策略失误所造成，但对香港整体而言，社会由激荡回复平静，未尝不是好事。 运动之势急速冷却，对泛民明显是一大警号，但他们似乎仍然未＂醒＂，也没有认真反省。公民党党魁梁家杰说，游行人数大跌没有甚么大不了，还反问︰＂比去年少又如何？＂他更指昨天气温30多度，市民可能觉得要休息也不出奇。他为场面冷淡如此辩解，只令人觉得是把头埋入沙中的鸵鸟，不肯面对泛民所处的困境。

任何政治运动要有持续力，必须有一个现实上可能达至的目标，然后朝此方向继续向前迈进，只有这样，群众的热情才可保持不绝。回想当年，中央已承诺于2017年落实特首普选，具体方案也存有商议空间，但泛民逐渐放弃务实对话、寻求折衷的策略，叫价愈来愈高，到后期更超乎实际，更号召群众参加违法＂公民抗命＂，以此作为抗争手段，争取难以实现的诉求，把运动带上了虚无的方向。 占领行动爆发后，运动更陷于失控，参与者各举旗帜，＂革命＂遍地开花，人人都说＂谁都不代表我＂，泛民完全失去主导权，群众就像没有驾驶员的列车，盲目向前冲，社会陷于大混乱、大对立，没有了目标和方向。 泛民议员被这股狂流推着走，最后身不由己，无奈地否决政改方案，令特首普选胎死腹中，民主进程顿时划上休止符。群众的激情燃烧殆尽，到头来却一无所得，领导者高呼的漂亮口号和伟大理想，全成了泡影，参与者自然感到无比失落，像泄了气的气球，再没有上升的动力。 不少中间温和的市民经历过风云激荡后，对政治争拗也感到十分厌倦，甚至反感，对大游行之类的行动再难有热情。昨天游行人数大减，正反映出这种情绪，相信市民的＂政治冷感＂将会维持一段长时间。 从正面看，政治狂潮退却，正是社会重新聚焦民生，回归理性务实的一个契机。但愿如古语所云︰＂祸兮福所倚＂，香港可以重上正轨。（完）