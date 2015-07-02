港报社评：香港失去普选机遇，发展机遇不容再失--文汇报7月2日

特首梁振英昨日在庆祝香港特区成立18周年酒会上的致辞中指出，本届特区政府上任三年，其中将近两年，政改问题消耗了大量精力。普选行政长官建议被否决之后，政府集中精力发展经济、改善民生的努力，亦需要全社会支持和配合。的确，香港失去了普选行政长官的机遇，不能再失去发展经济、改善民生的机遇。

回顾过去几年，政治争拗对香港经济社会发展的伤害，是任何人都无法否认的。非法＂占领＂行动，激进反对派的＂港独＂排外行为，反对派议员的＂拉布＂和不合作运动等等，对香港的社会和谐、竞争力的凝聚、国际形象和政府有效施政，都构成了巨大负面影响，特区政府相当部分精力和时间因此虚耗。尽管如此，特区政府尽可能兼顾了发展经济和改善民生的工作。行政长官办公室近日刊出《本届政府上任第三年施政汇报》，分为10个政策范畴，列出近150项政府的工作进度。其中一大亮点是明年的私人住宅落成量高达2万个，较过去10年平均数高逾七成，为10年来最高纪录，可望扭转长期以来房屋供求严重失衡的局面，切实回应市民置业安居的诉求。过去一年，经济方面也取得几项重大发展，主要包括＂沪港通＂正式开通、内地和香港基金互认落实，香港率先和广东省基本实现服务贸易自由化等。这一切体现的，是一个负责任政府对社会的担当，也是一个有作为政府对社会的期盼。

梁振英在致辞中指出，香港有＂一国＂和＂两制＂的双重优势，可以在国家＂一带一路＂发展策略和亚投行建设中发挥＂超级联系人＂角色，积极把握发展机遇，为改善民生提供更好条件。梁振英强调，发展经济就是为了改善民生，而民生问题有两大挑战，一是房屋，二是贫穷。房屋和贫穷都是香港长期存在的深层次问题，都需要经济实力才可以解决。这是对香港问题的清醒判断。

梁振英指出，社会上有部分人贬低经济活动和经济发展的重要性，甚至破坏香港的声誉，忽视经济受损的社会后果，我们必须提高警觉。确实，香港反对派长期贬低经济的重要性，在后政改时期，全社会有必要高度警惕反对派以损害经济民生为要胁，进行各种反建制的活动；广大港人有必要向反对派表达明确的信息，绝不容忍任何绑架经济民生的暴力政治讹诈。如果说推动政改期间，＂保普选反暴力＂是主流民意，那么在后政改时期，＂保经济保民生反暴力＂应该汇聚成更强大的主流民意，遏制反对派损害经济民生的恶劣行径。

政府发展经济、改善民生的努力，决不能因为少数反对派立法会议员＂拉布＂而踯躅难行。当香港社会整体利益被几个议员劫持的时候，首先是全体立法会议员包括主席必须履行好职责，果断制止个别议员的滥权行径；整个社会也要向少数滥权者说不，不能任由几个议会无赖胡作非为损害市民福祉。香港的发展机遇能否有效把握，决定于全社会的主流意志是否坚定。（完）

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