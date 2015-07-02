版本:
中国
货币新闻 | 2015年 7月 2日 星期四 09:54 BJT

芝加哥期市：小麦期货大跌后微升，受益于作物生长忧虑

12月玉米合约 涨0.17%，至每蒲式耳4.32-1/2美元。上日基本收平，盘中触及六个月高位。

当前的收割进展以及国际市场对美国小麦需求疲软令小麦价格承压。

埃及通用商品供应总局(GASC)招标寻购小麦，数量不定，船期为8月份。美国在近期埃及的招标中缺乏竞争力，外界预计美国此次不会中标。招标结果料周四揭晓。

-----------------------------------0100GMT---------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 589.50 1.00 +0.17% -4.26% 524.18 70

CBOT玉米 432.50 0.75 +0.17% +0.23% 384.87 87

CBOT大豆 1029.50 0.00 +0.00% -0.75% 941.87 78

CBOT稻米 $10.69 $0.06 +0.61% +2.25% $10.10 74

美国原油 $56.97 $0.01 +0.02% -4.20% $59.47 32

汇率

欧元/美元 $1.105 -$0.001 -0.06% -0.81%

美元/澳元 0.765 0.001 +0.14% -0.65%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/孙国玉；审校 张若琪/张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐