芝加哥期市：小麦期货大跌后微升，受益于作物生长忧虑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
12月玉米合约 涨0.17%，至每蒲式耳4.32-1/2美元。上日基本收平，盘中触及六个月高位。
当前的收割进展以及国际市场对美国小麦需求疲软令小麦价格承压。
埃及通用商品供应总局(GASC)招标寻购小麦，数量不定，船期为8月份。美国在近期埃及的招标中缺乏竞争力，外界预计美国此次不会中标。招标结果料周四揭晓。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 589.50 1.00 +0.17% -4.26% 524.18 70
CBOT玉米 432.50 0.75 +0.17% +0.23% 384.87 87
CBOT大豆 1029.50 0.00 +0.00% -0.75% 941.87 78
CBOT稻米 $10.69 $0.06 +0.61% +2.25% $10.10 74
美国原油 $56.97 $0.01 +0.02% -4.20% $59.47 32
汇率
欧元/美元 $1.105 -$0.001 -0.06% -0.81%
美元/澳元 0.765 0.001 +0.14% -0.65%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/孙国玉；审校 张若琪/张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。