欧元区数据：5月EZFIG指标升至四年高位，表明通胀压力升高--ECRI

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦7月2日 - 周四公布的欧元区未来通胀指标(EZFIG)显示，欧元区通胀压力处于四年高位，表明欧洲央行的1万亿欧元买债计划正在发挥作用。
EZFIG是经济周期研究所(ECRI)所公布的通胀展望指标。该指标5月时从4月的100.2升至100.4。
“欧元区通胀持续处于上行趋势。5月EZFIG进一步升至四年高位，欧元区的通胀压力持续升高，”ECRI营运长Lakshman Achuthan表示。
周二公布的官方数据显示，欧元区6月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.2%，远离欧洲央行接近2%的目标。 (完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。