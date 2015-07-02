欧元区数据：5月EZFIG指标升至四年高位，表明通胀压力升高--ECRI

路透伦敦7月2日 - 周四公布的欧元区未来通胀指标(EZFIG)显示，欧元区通胀压力处于四年高位，表明欧洲央行的1万亿欧元买债计划正在发挥作用。

EZFIG是经济周期研究所(ECRI)所公布的通胀展望指标。该指标5月时从4月的100.2升至100.4。