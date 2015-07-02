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市场报道 | 2015年 7月 2日 星期四 15:32 BJT

欧元区数据：5月EZFIG指标升至四年高位，表明通胀压力升高--ECRI

路透伦敦7月2日 - 周四公布的欧元区未来通胀指标(EZFIG)显示，欧元区通胀压力处于四年高位，表明欧洲央行的1万亿欧元买债计划正在发挥作用。

EZFIG是经济周期研究所(ECRI)所公布的通胀展望指标。该指标5月时从4月的100.2升至100.4。

“欧元区通胀持续处于上行趋势。5月EZFIG进一步升至四年高位，欧元区的通胀压力持续升高，”ECRI营运长Lakshman Achuthan表示。

周二公布的官方数据显示，欧元区6月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.2%，远离欧洲央行接近2%的目标。 (完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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