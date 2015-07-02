版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 09:43 BJT

《香港重要政经日程》--7月2日-7月6日

================== 今日重要政经消息=================

* 7月2日（周四）

-- 天彩控股 首日挂牌。

--09:30 联想集团 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

7月3日（周五）

*-- 万景 首日挂牌。

*-- 正大企业 首日挂牌。

*-- 辰兴发展 首日挂牌。

--11:00 英皇证券 股东特别大会。

* 7月6日（周一）

-- 国联证券 首日挂牌。

-- 新明中国 首日挂牌。

-- 彩客化学 首日挂牌。

--10:30 中建置地 东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐