《香港重要政经日程》--7月2日-7月6日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
* 7月2日（周四）
-- 天彩控股 首日挂牌。
--09:30 联想集团 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月3日（周五）
*-- 万景 首日挂牌。
*-- 正大企业 首日挂牌。
*-- 辰兴发展 首日挂牌。
--11:00 英皇证券 股东特别大会。
* 7月6日（周一）
-- 国联证券 首日挂牌。
-- 新明中国 首日挂牌。
-- 彩客化学 首日挂牌。
--10:30 中建置地 东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”