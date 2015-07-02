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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 10:04 BJT

台湾股市：早盘小幅下滑，希腊债务危机令市场不安

路透台北7月2日 - 台湾股市周四早盘下滑，希腊债务危机的扑朔迷离令很多投资者退居场边。

0144GMT，大盘加权股价指数 跌0.2%至9,360.61点，上日收高0.6%。

希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。

金融保险类指数 下滑0.2%，电子类指数 跌0.1%。

活跃个股中，晶圆代工大厂联电 跌0.4%，台积电 亦跌0.4%。(完)

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