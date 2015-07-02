台湾股市：早盘小幅下滑，希腊债务危机令市场不安

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月2日 - 台湾股市周四早盘下滑，希腊债务危机的扑朔迷离令很多投资者退居场边。
0144GMT，大盘加权股价指数 跌0.2%至9,360.61点，上日收高0.6%。
希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。
金融保险类指数 下滑0.2%，电子类指数 跌0.1%。
活跃个股中，晶圆代工大厂联电 跌0.4%，台积电 亦跌0.4%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”