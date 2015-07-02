日本股市：日经指数涨逾1%，汽车类股因在美销售强劲领涨

“股市只是反弹，并未出现积极性买盘，”三井住友信托银行的资深投资主管Masashi Oda表示，并称买盘力量没有强大到使日经指数突破上月触及的18年半高点20,952.71点。

他还说，很多投资者在等待定于周四公布的美国6月非农就业报告。

“如果美国经济数据表现强劲，投资者接下来将静观美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在希腊危机背景下暗示升息，”他说。

汽车生产商类股走强，日产汽车 最高涨3.6%，该公司6月美国市场汽车销量同比增长13%，受其备受欢迎的小型运动型车(运动休旅车，SUV) Rogue销量大增54%提振。

本田汽车 涨2.3%，该公司之前公布美国汽车销量增长4%；丰田汽车 涨1.3%，该公司6月汽车销量增长4%，基本符合预期。

美元兑日圆 报123.22日圆，进一步远离五周低点121.93。