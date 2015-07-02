台湾汇市：台币盘初于上日区间弱方交投，因国际美元强势

汇银人士指出，昨晚美国公布ADP就业报告，创12月来最大增幅，让市场对今晚的非农就业数据充满乐观期待，这使得国际美元表现强势。不过台币走势仍相对稳定，早盘适度反应后即持稳在30.900-30.920价位。

另一外商银行交易员则称，今晚美国非农就业数据料偏强劲，这让市场对美联储今年稍晚升息的预期升温，不过希腊倒债的变数还在，金融市场交投也会以静制动。