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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 10:42 BJT

台湾汇市：台币盘初于上日区间弱方交投，因国际美元强势

路透台北7月2日 - 台币兑美元 周四盘初实质交投落于上日区间弱方。交易员表示，美元指数 接近三周高点，令非美货币表现偏弱，市场仍高度观望今晚公布的非农数据以及希腊局势发展。

汇银人士指出，昨晚美国公布ADP就业报告，创12月来最大增幅，让市场对今晚的非农就业数据充满乐观期待，这使得国际美元表现强势。不过台币走势仍相对稳定，早盘适度反应后即持稳在30.900-30.920价位。

〞我看非农应该会不错。〞一位银行交易员表示。

另一外商银行交易员则称，今晚美国非农就业数据料偏强劲，这让市场对美联储今年稍晚升息的预期升温，不过希腊倒债的变数还在，金融市场交投也会以静制动。

台币早盘实质交易区间落在30.900-30.927；上日交易区间在30.843-30.923。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘略收敛；一个月美元/台币远汇 暂报30.880/30.900，上日收在30.929。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.880-30.940

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