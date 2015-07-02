台湾汇市：台币盘初于上日区间弱方交投，因国际美元强势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月2日 - 台币兑美元 周四盘初实质交投落于上日区间弱方。交易员表示，美元指数 接近三周高点，令非美货币表现偏弱，市场仍高度观望今晚公布的非农数据以及希腊局势发展。
汇银人士指出，昨晚美国公布ADP就业报告，创12月来最大增幅，让市场对今晚的非农就业数据充满乐观期待，这使得国际美元表现强势。不过台币走势仍相对稳定，早盘适度反应后即持稳在30.900-30.920价位。
〞我看非农应该会不错。〞一位银行交易员表示。
另一外商银行交易员则称，今晚美国非农就业数据料偏强劲，这让市场对美联储今年稍晚升息的预期升温，不过希腊倒债的变数还在，金融市场交投也会以静制动。
台币早盘实质交易区间落在30.900-30.927；上日交易区间在30.843-30.923。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘略收敛；一个月美元/台币远汇 暂报30.880/30.900，上日收在30.929。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.880-30.940
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”