台湾债市：10年公债殖利率随美债区间偏升，后续观望美国非农就业数据

路透台北7月2日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周四早盘区间偏升；交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率上日升破2.4%，带动盘初104/5殖利率趋扬，不过该券殖利率来到当初标售的1.518%成本价，短线殖利率续弹空间有限，料暂在1.52%上下窄幅波动，后续观望稍晚美国非农就业报告。

他们并指出，明日五年公债104/9期增额券 将展开发行前交易，令近期该公债现券交投清淡，关注攸关美联储升息时点的美国非农就业数据好坏将牵动104/9R开价状况，预估开盘在1%附近的可能性较高，若开在1%以下，才可能吸引空方进场。

〞(短线)交投可能转去做五年新券，风险也比较小 。〞一位大型金融机构交易员说。

另有位大型民营银行交易员称，目前104/9殖利率续处相对低档，持续探低的可能性偏低，但也不致于扭转低档盘整格局，短线料在既有区间狭幅整理。

美国公债价格周三下挫，因寄望希腊能达成债务协议促使投资人缩减避险买盘，而强于预期的美国民间就业成长数据激活了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年稍晚升息的预期。指标10年期公债价格 尾盘收益率报2.424%，较周二尾盘升9个基点。

交易员预估，今日10年券104/5殖利率暂看在1.515%-1.525%。

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