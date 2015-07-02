中国保险：保险公司可开展员工持股计划，持股不得超过股本10%--保监会

路透北京7月2日 - 中国保监会周四表示，连续经营3年以上，最近1年公司盈利的保险机构可开展员工持股计划。同时，员工持股计划的全部有效股份不得超过公司股本的10%，且不得成为公司最大股权持有者。

保监会发布《关于保险机构开展员工持股计划有关事项的通知》称，员工持股计划所需资金可来源于员工薪酬及其他合法收入。保险机构不得为员工持股计划提供借款、担保等各类财务支持，不得为开展员工持股计划额外增加员工薪酬。

保监会并明确，员工持股计划的参加对象原则上应为本机构正式在岗工作满2年以上的员工，主要包括公司管理层、业务骨干和专业技术人才。单个员工所获股份或出资累积不得超过公司股本或注册资本总额的1%。

同时，保险资产管理公司及专业互联网公司等创新性机构员工持股计划所持有的全部有效股份或出资，累积不得超过公司股本或注册资本总额的25%，单个员工所获得股份或出资累计不得超过公司股本或注册资本总额的5%。