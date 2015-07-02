中国保险：保险公司可开展员工持股计划，持股不得超过股本10%--保监会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月2日 - 中国保监会周四表示，连续经营3年以上，最近1年公司盈利的保险机构可开展员工持股计划。同时，员工持股计划的全部有效股份不得超过公司股本的10%，且不得成为公司最大股权持有者。
保监会发布《关于保险机构开展员工持股计划有关事项的通知》称，员工持股计划所需资金可来源于员工薪酬及其他合法收入。保险机构不得为员工持股计划提供借款、担保等各类财务支持，不得为开展员工持股计划额外增加员工薪酬。
保监会并明确，员工持股计划的参加对象原则上应为本机构正式在岗工作满2年以上的员工，主要包括公司管理层、业务骨干和专业技术人才。单个员工所获股份或出资累积不得超过公司股本或注册资本总额的1%。
同时，保险资产管理公司及专业互联网公司等创新性机构员工持股计划所持有的全部有效股份或出资，累积不得超过公司股本或注册资本总额的25%，单个员工所获得股份或出资累计不得超过公司股本或注册资本总额的5%。
保险机构员工持股计划是指保险机构根据员工意愿，经公司自主决定，通过合法方式使员工获得本公司股权并长期持有，股权收益按约定分配给员工的制度安排。（完） (发稿 王蕾 撰写 李铮; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”