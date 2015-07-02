《汇市简讯》欧元/英镑在亚洲市场受买盘推升，但趋势仍然向下

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0250GMT * 欧元/英镑在亚洲时段受买盘推高，小涨10个跳动点，几乎回补昨 日14个跳动点的跌幅 * 动量指标见顶，五日、10日和20日移动均线小幅走低，追随近期趋 势 * 周线和月线图指标趋势向下--或将测试2007年时所在的0.67/0.69 一线的支撑 * 英国建筑业PMI可能带来数据面的风险 * 上日伦敦时段0.7062/0.7130波动区间提供初步支撑和阻力位 * 技术图表： link.reuters.com/nex94w (完) (编译 郑茵 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”