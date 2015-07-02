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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 11:05 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在亚洲市场受买盘推升，但趋势仍然向下

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    * 欧元/英镑在亚洲时段受买盘推高，小涨10个跳动点，几乎回补昨
日14个跳动点的跌幅
    * 动量指标见顶，五日、10日和20日移动均线小幅走低，追随近期趋
势
    * 周线和月线图指标趋势向下--或将测试2007年时所在的0.67/0.69
一线的支撑
    * 英国建筑业PMI可能带来数据面的风险
    * 上日伦敦时段0.7062/0.7130波动区间提供初步支撑和阻力位
    * 技术图表： link.reuters.com/nex94w
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 高琦)

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