《汇市简讯》欧元/英镑在亚洲市场受买盘推升，但趋势仍然向下

0250GMT * 欧元/英镑在亚洲时段受买盘推高，小涨10个跳动点，几乎回补昨 日14个跳动点的跌幅 * 动量指标见顶，五日、10日和20日移动均线小幅走低，追随近期趋 势 * 周线和月线图指标趋势向下--或将测试2007年时所在的0.67/0.69 一线的支撑 * 英国建筑业PMI可能带来数据面的风险 * 上日伦敦时段0.7062/0.7130波动区间提供初步支撑和阻力位 * 技术图表： link.reuters.com/nex94w (完) (编译 郑茵 审校 高琦)