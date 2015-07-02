中国货币市场：七天期回购利率随开盘价反弹，IPO扰动无碍整体宽松

路透上海7月2日 - 中国银行间市场周四资金面整体延续宽松，不过受开盘价止跌回升影响，七天期回购利率有所反弹，最新报价在2.7385%，已高于早间央行公开市场七天期逆回购中标利率2.50%。

交易员表示，公开市场逆回购未进一步调降利率，显示目前市场资金价格可能已属央行合意水平。受IPO扰动，回购利率可能略有震荡，但冲击应弱于上次，月初资金面压力因素有限，流动性预期仍然乐观。

“过了半年末松很多了，市上融出还是够的。IPO规模比之前小，暂时没有太大感觉，”上海一券商交易员称。

上海一银行交易员认为，今日逆回购利率持平，显示央行已经没有再引导短期利率大幅下行的意向，市场利率企稳亦在意料之中。不过因逆回购规模较小，对整体流动性影响有限。

今日银行间七天质押式回购利率 开盘于2.67%，略高于上日加权平均利率2.6662%；隔夜品种 开盘价为1.13%，上日加权利率为1.1339%。

中国央行公开市场周四进行350亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.50%。据此计算，本周公开市场净投放资金500亿元。

上述上海一银行交易员并称，考虑到目前资金价格已经处于历史同期低位，后续如没有更大规模的宽松政策跟进，预计回购利率不会再出现快速下行，“可能是震荡，缓慢下降，到了IPO时点又上来”。

7月首批27只新股IPO网上发行将于周五(3日)启动，网上申购日集中在周五至下周三(8日)。参看详情，请点选

中国央行周三公布数据显示，6月央行中期借贷便利（MLF）操作到期收回6,700亿元人民币，开展六个月期中期借贷便利操作投放1,300亿元，利率3.35%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.1368 1.1339 +0.29

七天 2.7385 2.6662 +7.23

14天 3.2815 3.2811 +0.04

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8050 0.3350 +147.00

七天 3.0050 2.0150 +99.00

14天 2.9150 2.5000 +41.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.2400 1.3000 -6.00

七天 2.8700 2.7500 +12.00

14天 3.3000 3.4500 -15.00

Shibor

其中:隔夜 1.1608 1.1630 -0.22

七天 2.7120 2.6020 +11.00

三个月 3.2120 3.2130 -0.10