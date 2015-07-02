香港个股：光大控股战略入股嘉宝集团，涉资逾10亿元人民币

路透香港7月2日 - 中国金融控股企业--光大控股 周四称，将通过旗下两家有限合伙企业参与房地产商--上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 A股非公开发行，涉资共约10.54亿元人民币。

光大控股的新闻稿称，将透过上海安霞投资中心（有限合伙）及北京光控安宇投资中心（有限合伙），分别以约3.82亿元及6.72亿元，认购约3,463万股及6,100万股，完成股份认购后将成为嘉宝集团的重要战略股东。

通过这次战略入股，光大控股股旗下的光大安石资产管理平台将与嘉宝集团协作，在多个领域进行拓展，包括以光大控股的金融资本实力为嘉宝集团提供支援，同时嘉宝集团亦将支持光大控股进一步加强跨境资本市场联动；双方协同发展房地产资产管理等轻资产业务；在智慧建筑、智慧家居、智慧城市等领域进行探索，实现传统房地产资产的互联网、物联网化。

嘉宝实业是次非公开发行合计高至1.81亿股，涉及金额19.95亿元，公司于5月26日停牌，今日复牌交易早盘收报跌停至12.47元人民币。