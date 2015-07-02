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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 07:16 BJT

****主要国家经济指标预测--7月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值
    7月3日(五)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                          5月       +0.5%      持平        
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   6月        52.5      52.5
    0750 法国Markit服务业PMI                           6月        54.1      54.1
                   综合PMI                                         --       53.4
    0755 德国Markit服务业PMI                         6月终值      54.2      54.2
                   综合PMI                                         --       54.0
    0800 欧元区Markit服务业PMI                       6月终值      54.4      54.4
                     综合PMI                                      54.1      54.1
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      6月        57.4      56.5
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        5月       +0.1%     +0.7%
                   (较上年同期)                                  +2.3%     +2.2%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值     预估值
    7月1日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周     卖超452        --
         外国投资日本股票(亿日圆)                            买超2,982        --
    
    7月2日(四)
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 5月   逆差27.51 逆差22.00
             商品/服务进口(较前月)                                 -4%        --
             商品/服务出口(较前月)                                 +1%        --
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    6月       -0.2%     +0.5%
                           (较上年同期)                          +3.3%     +4.3%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      6月        58.1      56.5
    0900 欧元区PPI(较前月)                             5月        持平     +0.1%
                  (较上年同期)                                   -2.0%     -2.0%
    1230 美国非农就业岗位(万个)                        6月    增加22.3      增23
         　　民间就业岗位(万个)                               增加22.3    增22.5
         　　制造业就业岗位(万个)                                增0.4     增0.5 
         　　政府部门就业岗位(万个)                               持平        -- 
         　　失业率                                               5.3%      5.4%
         　　平均时薪(较前月)                                     持平     +0.2%
         　　每周平均工时                                         34.5      34.5 
        　　 劳动力就业参与率                                    62.6%        --
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           6月27日当周       28.1      27.0 
                         四周均值(万人)                         27.475        -- 
                   续请失业金人数(万人)         6月20日当周      226.4     223.6 
    1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI                  6月        51.3        --
    1345 美国ISM纽约企业活动指数                       6月       690.2        -- 
    1400 美国工厂订单(较前月)                          5月       -1.0%     -0.5%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                          +0.1%        -- 
             耐久财订单(较前月)                    5月修正值     -2.2%        --
             扣除运输的耐久财订单(较前月)          5月修正值      持平        --
             扣除国防的耐久财订单(较前月)          5月修正值     -2.5%        -- 
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)    5月修正值     -0.4%        --
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          6月      3,747.5       --(完)

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