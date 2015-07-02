主要国家经济指标预测--7月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月3日(五) 0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.5% 持平 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 6月 52.5 52.5 0750 法国Markit服务业PMI 6月 54.1 54.1 综合PMI -- 53.4 0755 德国Markit服务业PMI 6月终值 54.2 54.2 综合PMI -- 54.0 0800 欧元区Markit服务业PMI 6月终值 54.4 54.4 综合PMI 54.1 54.1 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 57.4 56.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.1% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月1日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超452 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 买超2,982 -- 7月2日(四) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差27.51 逆差22.00 商品/服务进口(较前月) -4% -- 商品/服务出口(较前月) +1% -- 0600 英国Nationwide房价(较前月) 6月 -0.2% +0.5% (较上年同期) +3.3% +4.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 6月 58.1 56.5 0900 欧元区PPI(较前月) 5月 持平 +0.1% (较上年同期) -2.0% -2.0% 1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加22.3 增23 民间就业岗位(万个) 增加22.3 增22.5 制造业就业岗位(万个) 增0.4 增0.5 政府部门就业岗位(万个) 持平 -- 失业率 5.3% 5.4% 平均时薪(较前月) 持平 +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 62.6% -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月27日当周 28.1 27.0 四周均值(万人) 27.475 -- 续请失业金人数(万人) 6月20日当周 226.4 223.6 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 6月 51.3 -- 1345 美国ISM纽约企业活动指数 6月 690.2 -- 1400 美国工厂订单(较前月) 5月 -1.0% -0.5% 扣除运输的工厂订单(较前月) +0.1% -- 耐久财订单(较前月) 5月修正值 -2.2% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) 5月修正值 持平 -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) 5月修正值 -2.5% -- 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) 5月修正值 -0.4% -- 2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 3,747.5 --(完)