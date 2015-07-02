更正-澳新汇市：乳品价格下滑导致新西兰元走低；澳元兑新西兰元表现出色

(更正：因译文有误，内文第一段应为降息的可能“升高”，而非“降低”)

路透惠灵顿/悉尼7月2日 - 新西兰元兑美元周四跌至0.6700以下，为五年来首见。乳品价格下滑使新西兰进一步降息的可能升高，而美元全线走强，因此新西兰元兑美元延续跌势。

新西兰元兑澳元也跌至近两年低点，澳元兑新西兰元 最高涨至1.1413。

两周一次的恒天然拍卖中，乳品均价下跌5.9%。这是连续第八次下跌，平均售价降至2009年7月以来最低。

“目前阶段没有迹象显示，国际奶粉价格近期会大幅转升，”澳新银行分析师在研究报告中表示。

“如今显而易见，新西兰央行额外的货币政策行动(高于且超乎预期)是说得通，”他们表示。其并称，他们预期新西兰央行将把利率从目前的3.25%降至2.5%。

新西兰元兑美元 最新报0.6710美元，稍早挫跌至0.6694美元。在短短两个月，其已重挫了13%。

有愈来愈多迹象显示，新西兰经济正在放缓，乳品价格下滑导致贸易条件恶化，以及企业和消费者信心走弱。这些迹象令新西兰元承压。

新西兰元近期支撑位在0.6675美元，在0.6750卖盘浮现。新西兰元是否会下跌，要取决于今日稍晚公布的美国非农就业报告。

澳元兑美元 同样难有表现。澳元下跌至0.7644美元，周三时跌0.8%。