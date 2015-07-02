《台湾利率预测》7月短票利率料在0.55%-0.565%，现金股利发放料有扰动

路透台北7月2日 - 台湾货币市场资金调度人士周四表示，近来经济数据疲弱，显示未来景气不佳，料本月央行将续采宽松货币政策，并适度容忍短率缓步走低。7月短票利率预估在0.55%-0.565%，区间低位将略走低。

交易员说，市场资金维持浮滥，且外资在台股卖超后，未见大幅明显汇出，预估资金环境有望偏向宽裕。不过，7月下旬开始台积电 将发放高达千亿台币以上的现金股利，这可能令货币市场资金大幅移动，且应留意外资动向。

路透周四访谈六家金融机构，包括：两家大型票券公司、三家大型商银及一家大型金融机构，估计7月短票利率主要区间在0.55-0.565%。

“市场上资金还是很宽松，..预估这个月短率应是持平往下。”一位大型商银交易员说。

一大型票券商指出，近来台股波动幅度虽然比较大，但外资在股市卖超后未大举汇出，加上市场资金原已相当宽松，另随着上市柜公司现金股利发放逐步进入高峰，料未来短率仍有往下压的空间。

另大一型票券商主管亦认为，从近来公布各项经济数据；包括经济成长率、出口及外销订单等呈衰退，料未来景气不佳，市场预计央行为刺激景气，应该会采行更宽松的货币政策，预计央行对短率下行的容忍度将加大。

台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达1,166.83亿台币的现金股利，将于7月23日发放。

7月宽松因素有：央行存单到期总额约5.2兆台币、公债还本与付息约1,178亿台币、国库券到期偿还共250亿台币，及营业税退税100亿台币。

在紧缩因素则有：央行发行364天期定存单金额1,500亿台币，及2年期定存单200亿台币；财政部将发行共三期的公债及国库券共900亿台币，7月15日营业税、消费税及菸酒税合计约600亿台币缴库。

以下为各金融机构对7月提存期的自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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票券公司一 0.54% 0.56%

票券公司二 0.55% 0.58%

大型商银一 0.55% 0.56%

大型商银二 0.55% 0.56%

大型商银三 0.56% 0.59%

大型金融机构 0.56% 0.57%

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