中国汇市：人民币早盘随中间价小贬，空头逢低购汇与隔夜美指上涨助推

路透北京7月2日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小跌，中间价贬至逾三周低位。交易员称，今日购汇盘很多，此前季节性结汇导致人民币远离6.21的区间波动下限，激发美元多头逢低购汇；加之隔夜国际美元受到追捧，亦助推境内美元买兴。

他们并关注今日晚间公布的美国非农就业数据，预计其对美元指数 影响较大，并将一定程度传导至人民币汇率，但估计难以掀起汇价巨震。

“隔夜美元（指数上涨）有一定的影响，但是影响比较微弱，像今天这样就几十个点的波动。估计到时候（境内美元）接近6.21也不可能突破区间上限。”一中资行交易员说。

北京时间11:34，人民币兑美元即期报6.2049元，上日收报6.2011元。今日人民币兑美元中间价 为6.1171元，上日中间价为6.1149元。

全球汇市方面，美元周四在亚洲盘初仍受追捧，市场准备迎接美国密集出炉的数据，这些数据可能支持美国联邦储备理事会(美联储，FED)提前而非推迟加息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2465/6.2515，上日尾盘为6.2443。

北京时间11:34，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2036/6.2056元，上一交易日尾盘报6.2044元。