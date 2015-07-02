中国汇市：人民币早盘随中间价小贬，空头逢低购汇与隔夜美指上涨助推

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月2日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小跌，中间价贬至逾三周低位。交易员称，今日购汇盘很多，此前季节性结汇导致人民币远离6.21的区间波动下限，激发美元多头逢低购汇；加之隔夜国际美元受到追捧，亦助推境内美元买兴。
他们并关注今日晚间公布的美国非农就业数据，预计其对美元指数 影响较大，并将一定程度传导至人民币汇率，但估计难以掀起汇价巨震。
“隔夜美元（指数上涨）有一定的影响，但是影响比较微弱，像今天这样就几十个点的波动。估计到时候（境内美元）接近6.21也不可能突破区间上限。”一中资行交易员说。
北京时间11:34，人民币兑美元即期报6.2049元，上日收报6.2011元。今日人民币兑美元中间价 为6.1171元，上日中间价为6.1149元。
全球汇市方面，美元周四在亚洲盘初仍受追捧，市场准备迎接美国密集出炉的数据，这些数据可能支持美国联邦储备理事会(美联储，FED)提前而非推迟加息。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2465/6.2515，上日尾盘为6.2443。
北京时间11:34，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2036/6.2056元，上一交易日尾盘报6.2044元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”