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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 15:30 BJT

台湾货币市场：月初资金回复平稳充裕，料明日期底午后出现微调需求

* 月初资金充足，调度弹性大
    * 短率稳于低位
    * 短票和债券附条件交易市场也充裕

     记者 高洁如
    路透台北7月2日 - 台湾银行间短率周四大致稳于低位。资调人士指出，月初资金相当
充裕，但市场拆入需求很低，明日因是本提存期的最后一个交易日，目前银行积数大致准备
完毕，预料在明日午后将出现微调的资金波动。
    
    交易人士表示，市场资金需求不振，有拆入需求的银行会接到不少要丢钱的询问电话。
但目前已近期底，各家银行准备数字多已调整完毕，因此大幅拆借的需求并不大。
    
    〞我才小拆入，但接到很多要丢钱的电话，大概已经传开了吧。〞一位大型银行交易员
说。
   
                                今日收盘报价                上日收盘
 台币兑美元                        30.920                    31.100
 台湾加权股价指数<.TWII           9,379.24                  9,375.23
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.387%                    0.387%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.295-0.410%              0.295-0.400%
   --一周拆款利率区间           0.388-0.430%              0.385-0.440%
   --两周拆款利率区间           0.388-0.445%              0.400-0.450%
       
    **短票续处低位料将往下走**
    
    〞我们今天还是做0.56%，但外面已经有人做到0.55%了，预估利率要往下了，因为资金
可能更宽松。〞一位大型票券公司交易员说。
    
    他解释，从最近公布的出口和外销订单等经济数据来看，台湾未来景气恐怕不佳，在央
行已宣示将采取宽松货币政策下，预料7月短率将缓步往下。
    
    一位大型公股商银交易员则指出，今天在市场上能买到的短票不多，因供给量不多，几
乎找不到票可买；她说，主因是月初发行量本来就不大，但今天甚至买不到票。
    
    大型票券商与银行间承作的30天短票主要成交在0.55%-0.56%，上日在0.56%。

    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
561%，前日在0.566%；上日成交量28.25亿台币，前日47.6亿台币。

    台湾央行周四存单到期金额1,991.50亿相较，存单发行金额待稍晚公布。  
 周五央行存单到期568.00亿台币。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为158亿台币，累积超额准备为6,184亿
台币、加计前期1%的超额准备为7,151亿台币。 
 

　　**RP市场利率也在偏低水位**
  
    债市附买回(RP)市场方面，证券商表示，月初资金相当宽裕，一开盘就弭平缺口，调度
相当顺畅。
    
    票券商则表示，虽然今日的利率维持低位，资金也很宽裕，但利率并未调降，会暂时观
望一下市场资金情势。
    
    〞虽然利率暂时没动，但是大概有机会再往下一点。〞一位证券商交易员表示。
            
    今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP
主要成交在0.62-0.64%，区间大致同上日。
    
    大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也大致没有变化，主要成交利率极短天期
回到0.42%，其余在0.45%-0.48%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46%，其余在0.48-
0.53%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) 
      

 (集体采写 罗两莎; 审校 曾祥进)

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