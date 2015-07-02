中国债市动态：现券略走弱，政策输血股市引债市供给及资金分流担忧

路透北京/上海7月2日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换(IRS)小幅上行。交易员表示，股市剧烈波动下政府频频出手“救市”，证监会宣布券商公司债扩容、两融资产证券化等新政，可能加压供给、分流债市资金，市场整体情绪不振。

他们并称，新一轮IPO启动在即，回购利率已企稳反弹，现券收益率下行空间暂遭封堵，使市场更趋谨慎；公开市场逆回购维持小量操作且利率持平上次，对现券影响则不太明显。

“现在的焦点都集中在股市这块，无论是机构还是监管层，（对债市）反而没什么利好。”华东一银行交易员说。

他并表示，新股申购将影响短期资金流动性，七天回购利率已有所上行。不过申购会持续几天，故对债市的影响还未完全显现。

中国股市连日重挫致使监管层接连出手。证监会新闻发言人张晓军在证监会微博上表示，券商发行短期公司债试点将扩容到所有券商，同时允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行350亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，本周公开市场净投放资金500亿元。

剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.130%/4.1150，上日尾盘为4.1100/4.1000%。