巴西经济：货币政策发挥功效，乐观看待抗通胀之战--央行总裁

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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巴西央行自去年10月以来已将指标Selic利率 累计上调275个基点；现在该央行正面临越来越大的放松紧缩手段的压力，免得让陷入25年来最严重衰退的经济雪上加霜。
该央行上周言论的基调偏强硬，暗示将在一段时间之内持续升息，从而使通胀率降至目标水平。
一些市场交易员押注，今年该央行或将再升息100个基点至14.75%。
但分析师表示，他们相信央行正在试图软化立场，这是根据本周稍早央行与投资人私下谈话的内容做出的判断。
虽然2015年通胀预期已升至9%，但分析师预计2016年通胀率将降至5.5%，2017年及之后将降至4.5%。(完) (编译 许娜/王颖；审校 孙茉莉/杜明霞)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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