巴西经济：货币政策发挥功效，乐观看待抗通胀之战--央行总裁

巴西央行自去年10月以来已将指标Selic利率 累计上调275个基点；现在该央行正面临越来越大的放松紧缩手段的压力，免得让陷入25年来最严重衰退的经济雪上加霜。

该央行上周言论的基调偏强硬，暗示将在一段时间之内持续升息，从而使通胀率降至目标水平。

一些市场交易员押注，今年该央行或将再升息100个基点至14.75%。

但分析师表示，他们相信央行正在试图软化立场，这是根据本周稍早央行与投资人私下谈话的内容做出的判断。