《汇市简讯》多数货币兑日圆持坚，仅新西兰元下跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/日圆以及其它多数货币兑日圆走势活跃，但因事件风险存在，上行空间有限
* 美国今晚将公布非农就业报告，明天为美国假期，希腊将在周日公投，这些均为风险事件
* 美元/日圆自123.14涨至123.47，随后回落，但受到美国收益率的支撑
* 期权到期帮助市场走稳--123.00水准的期权到期规模为13.18亿，124.00水准超过5亿
* 欧元/日圆从136.06反弹至136.63，之后回落；英镑/日圆从192.16涨至192.64
* 澳元/日圆从93.98涨至94.42，但新西兰元/日圆囿于跌势，从82.93跌至82.52
(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”