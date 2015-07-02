《汇市简讯》多数货币兑日圆持坚，仅新西兰元下跌

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* 美元/日圆以及其它多数货币兑日圆走势活跃，但因事件风险存在，上行空间有限

* 美国今晚将公布非农就业报告，明天为美国假期，希腊将在周日公投，这些均为风险事件

* 美元/日圆自123.14涨至123.47，随后回落，但受到美国收益率的支撑

* 期权到期帮助市场走稳--123.00水准的期权到期规模为13.18亿，124.00水准超过5亿

* 欧元/日圆从136.06反弹至136.63，之后回落；英镑/日圆从192.16涨至192.64

* 澳元/日圆从93.98涨至94.42，但新西兰元/日圆囿于跌势，从82.93跌至82.52

(完)