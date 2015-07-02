路透基点：华润医药集团获得2.8亿美元三年期子弹式贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月2日 - 汤森路透旗下基点报导，华润医药集团有限公司完成一笔2.8亿美元三年期子弹式贷款，有七家银行参与。
该贷款于5月底签订，包括15亿港元和8,700万美元两部分。
牵头行为恒生银行和瑞穗实业银行，各承贷5亿港元。
荷兰安智银行承贷6,500万美元，东亚银行和华南银行各承贷2.5亿港元。
法国兴业银行承贷1,200万美元，科威特国民银行承贷1,000万美元。
利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140基点，综合定价在170-180个基点之间。
贷款将用于再融资和运营资本。
该公司为华润集团子公司。(完) (翻译 张荻； 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”