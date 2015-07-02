路透基点：华润医药集团获得2.8亿美元三年期子弹式贷款--TRLPC

路透香港7月2日 - 汤森路透旗下基点报导，华润医药集团有限公司完成一笔2.8亿美元三年期子弹式贷款，有七家银行参与。

该贷款于5月底签订，包括15亿港元和8,700万美元两部分。

牵头行为恒生银行和瑞穗实业银行，各承贷5亿港元。

荷兰安智银行承贷6,500万美元，东亚银行和华南银行各承贷2.5亿港元。

法国兴业银行承贷1,200万美元，科威特国民银行承贷1,000万美元。

利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140基点，综合定价在170-180个基点之间。

贷款将用于再融资和运营资本。