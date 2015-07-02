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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 13:37 BJT

《全球汇市》日圆下跌，市场静待美国非农就业报告使焦点暂离希腊

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1064 1.1052 +0.11 -8.54 1.2097

美元/日圆 123.42 123.15 +0.22 +3.13 119.68

欧元/日圆 136.55 136.11 +0.32 -5.68 144.78

美元/瑞郎 0.9460 0.9481 -0.22 -4.84 0.9941

英镑/美元 1.5610 1.5613 -0.02 +0.24 1.5573

美元/加元 1.2584 1.2586 -0.02 +8.31 1.1618

澳元/美元 0.7641 0.7643 -0.03 -6.45 0.8168

新西兰元/美元 0.6694 0.6730 -0.53 -14.15 0.7797

澳元/日圆 94.310 94.120 +0.20 -3.52 97.750

新西兰元/日圆 82.620 82.880 -0.31 -11.46 93.310

英镑/日圆 192.66 192.27 +0.20 +3.37 186.38

澳元/新西兰元 1.1408 1.1340 +0.60 +8.97 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 张若琪/许娜/于春红/陈宗琦/戴素萍/王丽鑫/李春喜)

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