台湾股市：以平盘作收，观望非农数据与希腊局势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月2日 - 台湾股市周四收在平盘附近，大盘整日仅在50点区间震荡。分析师指出，希腊债务危机的未来发展充满变数，再加上美国要公布非农就业数据，使得投资人观望心态浓厚。
大盘加权股价指数 收升0.04%报9,379.24点。今日成交初值 为845.35亿台币，上交易日修正后为866.26亿。
〞就看希腊总理表演，市场都在观望。〞凯基投顾分析师许高铭说。
他并表示，今晚美国要公布非农就业数据，虽然市场对此正面以对，不过股市会如何反映不得而知。若解读为经济持续好转，对股市就是正面。若是解读成美国即将升息，就会打击股市。
希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。
本地时间13:42，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.26%。大陆上证综合指数 则是跌3.25%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”