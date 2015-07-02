台湾股市：以平盘作收，观望非农数据与希腊局势

路透台北7月2日 - 台湾股市周四收在平盘附近，大盘整日仅在50点区间震荡。分析师指出，希腊债务危机的未来发展充满变数，再加上美国要公布非农就业数据，使得投资人观望心态浓厚。

大盘加权股价指数 收升0.04%报9,379.24点。今日成交初值 为845.35亿台币，上交易日修正后为866.26亿。

〞就看希腊总理表演，市场都在观望。〞凯基投顾分析师许高铭说。

他并表示，今晚美国要公布非农就业数据，虽然市场对此正面以对，不过股市会如何反映不得而知。若解读为经济持续好转，对股市就是正面。若是解读成美国即将升息，就会打击股市。