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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 13:49 BJT

台湾股市：以平盘作收，观望非农数据与希腊局势

路透台北7月2日 - 台湾股市周四收在平盘附近，大盘整日仅在50点区间震荡。分析师指出，希腊债务危机的未来发展充满变数，再加上美国要公布非农就业数据，使得投资人观望心态浓厚。

大盘加权股价指数 收升0.04%报9,379.24点。今日成交初值 为845.35亿台币，上交易日修正后为866.26亿。

〞就看希腊总理表演，市场都在观望。〞凯基投顾分析师许高铭说。

他并表示，今晚美国要公布非农就业数据，虽然市场对此正面以对，不过股市会如何反映不得而知。若解读为经济持续好转，对股市就是正面。若是解读成美国即将升息，就会打击股市。

希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。

本地时间13:42，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.26%。大陆上证综合指数 则是跌3.25%。(完)

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