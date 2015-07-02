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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 13:52 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：新西兰元兑美元下跌；沪综指挫跌

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* 新西兰元兑美元下跌0.55%，欧元兑美元升0.15%，美元兑日圆涨0.19%，美元兑马币升0.85%

* 日经指数涨0.98%，中国沪综指下滑2.21%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.31%，美国10年期公债收益率报2.4255%，美国原油期货涨0.26%

* 沪综指早盘震荡收跌1.2%，短线有望企稳但抛压仍较大

* 澳洲5月经季调商品/服务贸易收支为逆差27.51亿澳元，大于预估

* IFR欧洲开盘：r.reuters.com/dec27t

(完)

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