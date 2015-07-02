版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 14:05 BJT

新兴汇市：多数亚币下跌，市场预料美国非农数据巩固9月升息预期

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.34 123.17 -0.14 -2.98 119.66

坡元 1.3519 1.3525 +0.04 -1.92 1.3260

台币 30.908 31.100 +0.62 +2.62 31.718

韩元 1124.42 1117.50 -0.62 -2.23 1099.30

泰铢 33.78 33.77 -0.03 -2.61 32.90

菲律宾披索 45.17 45.11 -0.13 -1.00 44.72

印尼卢比 13355.00 13323.00 -0.24 -7.30 12380.00

印度卢比 63.55 63.61 +0.09 -0.82 63.03

马币 3.7750 3.7505 -0.65 -7.38 3.4965

人民币 6.2045 6.2011 -0.05 -0.01 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 李春喜/张若琪/陈宗琦；审校 戴素萍/于春红/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐