《国际主要央行公开市场操作一览》--7月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)6月17日表示，自冬季大幅放缓后，美国经济适度增长，且增长势头可能足够强劲，能支持联储在年底前升息。
欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。
日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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7/1 隔夜逆回购 -934.11 0.05%
6/30 隔夜逆回购 -1,926.02 0.05%
6/29 隔夜逆回购 -450.63 0.05%
6/29 两天逆回购 -1,000.00 0.07%
6/26 三天逆回购 -865.39 0.05%
6/25 隔夜逆回购 -649.18 0.05%
《本周主要新闻》
--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储准备在今年升息，9月仍然“可能”，尽管希腊债务违约导致市场益发动荡和焦虑； 美联储副主席费舍尔则表示，第二季美国经济成长年率可能反弹至2.5%左右，而且劳动力市场接近充分就业。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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7/1 七天期反向交易 1.55亿美元 0.63%(固定利率)
6/30 七天期反向交易 764.117 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行管理委员会委员Jan Smets指出，欧洲央行的债券购买计划正在奏效，并已对经济发挥正面影响。欧洲央行3月启动资产购买计划，打算挹注1万亿(兆)余欧元新资金于欧元区经济。 欧洲央行执委普雷特表示，近期经济表现没有很多意外之处，仍处于周期性复苏中；不希望再次发生危机，但现有的机制能比以前更好地应对危机；货币政策解决不了欧元区的根本问题。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 229,860
上周三 227,650
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当期变化 2,210
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦表示，全球经济不确定性给日本央行对通胀率将在明年约9月前达到2%目标的预期带来风险。 日本央行新的审议委员布野幸利称，决策者在努力实现2%的通胀目标时，必须灵活应对经济变化，暗示他不会被死板的达标时间表束缚。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。
《本周主要新闻》
--台湾央行如市场预期维持利率不变，且表态未来货币政策基调为适度宽松。惟央行这次罕见主动发布预估，今年核心物为0.81%，并强调物价下跌是良性的下跌。
--台湾央行周三公布，共发行1,447.8亿台币存单，与当日金额1,427.30亿相较，存单发行余额增20.5亿。
--台湾央行周二公布，共发行5,517亿台币存单。与当日存单到期金额5,563亿相较，存单发行余额减46亿。
--台湾央行周一公布，共发行488亿台币存单。与当日存单到期金额477亿相较，存单发行余额增11亿。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”