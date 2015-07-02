国际油市：油价小涨，上日因美国石油库存增加而挫跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我们...预期该支撑位能守住，”新加坡辉立期货表示。其认为，市场已消化完本周的利空因素。
布兰特原油期货 报每桶62.27美元，上涨0.26美元，上交易日跌2.5%。然该合约仍处于5月初以来的下行趋势，这波跌势的跌幅已逾8%。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，6月26日止当周，美国原油库存 增加240万桶至4.654亿桶。分析师原先预期为减少200万桶。
美国原油库存增加是受到产出强劲的推动。
“总的来说，产量受到墨西哥湾产出增加的支撑，”巴克莱在数据公布后说。
美国原油产量增加加重了当前全球产量过剩状况。
石油输出国组织(OPEC)6月原油供应量升至三年高位3,160万桶/日，高于5月的3,130万桶/日。
俄罗斯政府数据显示，6月船运而非输油管出口量升至每日285.2万桶，高于前一个月的每日251.2万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/戴素萍 审校 龚芳/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”