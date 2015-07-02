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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 14:50 BJT

中国经济：发改委批复广西和贵阳两机场扩建项目，总投资逾230亿元

路透北京7月2日 - 中国国家发改委周三批复贵阳龙洞堡国际机场和广西桂林机场的扩建工程项目，总投资额超过230亿元人民币。

发改委网站刊登通知称，同意实施贵阳龙洞堡机场三期扩建工程，按照2025年旅客吞吐量3,000万人次、货邮吞吐量25万吨的目标设计；总投资额196.59亿元。

发改委还批复了桂林机场扩建项目，按照2025年旅客吞吐量1,200万人次、货邮吞吐量9.5万吨的目标设计；总投资33.67亿元。

欲览中国政府2015年经济及主要改革政策一览，请点击 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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