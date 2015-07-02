中国经济：发改委批复广西和贵阳两机场扩建项目，总投资逾230亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月2日 - 中国国家发改委周三批复贵阳龙洞堡国际机场和广西桂林机场的扩建工程项目，总投资额超过230亿元人民币。
发改委网站刊登通知称，同意实施贵阳龙洞堡机场三期扩建工程，按照2025年旅客吞吐量3,000万人次、货邮吞吐量25万吨的目标设计；总投资额196.59亿元。
发改委还批复了桂林机场扩建项目，按照2025年旅客吞吐量1,200万人次、货邮吞吐量9.5万吨的目标设计；总投资33.67亿元。
欲览中国政府2015年经济及主要改革政策一览，请点击 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”